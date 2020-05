O casă din Siret a fost cuprinsă de flăcări, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau cu izolația deteriorată. Din fericire, nu au fost victime. Incendiul a izbucnit ieri, în jurul orei 23.00, și a distrus parțial astereala din lemn și învelitoarea din șindrilă a acoperișului. De asemenea, s-au degradat tabla acoperișului pe 40 de metri pătrați și planșeul din lemn pe 10 metri pătrați. Pompierii de la Siret au intervenit cu 2 autospeciale și au salvat restul casei și anexele gospodărești. Incendiul a fost lichidat la ora 01.30.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating