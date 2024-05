Incendiul puternic de la fabrica de ferestre termopan din orașul Salcea a izbucnit de la un conductor electric defect. Potrivit ISU Suceava, incendiul a fost stins. Reamintim că în această dimineață un incendiu de proporții a cuprins hala de producție a operatorului economic. La fața locului au intervenit pompierii militari și civili pentru localizarea și lichidarea incendiului. Incendiul se manifestă generalizat, cu degajări mari de fum, și s-a impus transmiterea unui mesaj de alertare către populație RoAlert prin care cetățenii sunt sfătuiți să ocolească această zonă și să lase libere căile de acces. Suprafața afectată a fost de aproximativ 1800 de metri pătrați.

