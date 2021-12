Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit, duminică dimineața, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă a patinoarului din Suceava. La sosirea echipajelor, ardea acoperișul construcției. În incendiu au ars asteriala din lemn a acoperișului și podul din lemn pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați și s-au degradat alte bunuri depozitate în interior. Potrivit ISU Suceava, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar incendiul a fost stins în scurt timp de la anunțarea lui.

