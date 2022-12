Cauza probabilă de izbucnire a incendiului izbucnit noaptea trecută la pensiunea La Filuță din Mălini a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect, transmite ISU Suceava.

La sosirea echipajelor flăcările se manifestau la nivelul acoperișului unei construcții (spații de cazare și anexă camera centralei, corp comun) cu pericol de propagare la construcțiile din proximitate. Incendiul a fost lichidat la ora 02:00.

Au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, camerele de locuit apartamentele de la mansardă și alte bunuri din interior. S-au degradat elemente de tâmplărie, finisajele interioare, instalația electrică, pardoselile și tavanele. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat contrucțiile din imediata apropiere.