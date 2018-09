înscrierile la programele educaționale internaționale Junior Achievement se desfășoară în perioada 3-30 septembrie

elevii din școli și licee pot beneficia gratuit de manuale în format tipărit și electronic, aprobate de Ministerul Educației

profesorii pot alege din peste 16 programe educaționale pentru antreprenoriat, finanțe, orientare profesională sau sănătate și viață activă

25 de ani de programe educaționale internaționale

Înființată acum aproape 100 de ani, Junior Achievement este cea mai mare organizație care leagă mediul educațional de cel de dincolo de băncile școlii, aducând tinerii mai aproape de viitoarea lor profesie și de mediul economic. În anul 1993, 75 de ani mai târziu, un grup de oameni entuziaști a considerat că este timpul potrivit pentru a aduce în România o organizație internațională de educație economică și antreprenorială: Junior Achievement (JA) România.

Profesori, elevi și studenți, profesioniști din comunitatea de afaceri și companii, pentru care educația este parte a drumului lor, au clădit, alături de consiliul director și de echipa organizației, ceea ce este Junior Achievement acum în România: cea mai mare organizație de educație, care, printr-un parteneriat public-privat, aduce anual peste 250.000 de tineri mai aproape de visul lor profesional.

Mii de profesori implementează programele internaționale în fiecare an

În această toamnă, în perioada 3-30 septembrie, se deschide o nouă sesiune de înscriere la programele educaționale internaționale Junior Achievement, implementate în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Cadrele didactice pot solicita kiturile JA – manuale pentru întreaga clasă, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități, training și consultanță pentru peste 16 programe educaționale – și pot avea acces la proiectele și competițiile organizate în timpul anului.

Anual, peste 250.000 de elevi, sub îndrumarea a 4.000 de profesori, dobândesc competențe pentru viața personală și profesională prin experiențe learning by doing în cadrul programelor pentru dezvoltarea abilităților de viață, al celor de educație antreprenorială, financiară sau economică, dar și datorită programelor pentru orientare profesională ori celui pentru sport și sănătate. Aceste experiențe learning by doing sunt incluse și în cadrul activităților propuse pentru săptămâna Școala Altfel.

Opiniile profesorilor

Iată ce spun profesorii care au implementat programele Junior Achievement în anul școlar precedent:

„Am desfășurat opționalele JA la clasa a doua și a treia. Elevii sunt atrași de aspectul practic al activităților, de calitatea materialelor primite, de lucrul în echipă. Înțeleg unele mecanisme simple ale funcționării unei comunități locale și și-au exprimat interesul și pentru disciplina opțională de la clasa a IV-a.”

Colegiul Național Mihai Eminescu, Suceava

„Activitățile pe care le-am derulat în timpul programului au fost pentru mine o experiență deosebită, deoarece elevii au fost încântați să-și dezvolte și să exerseze deprinderi ce se bazează pe comunicare și lucru în echipă, iar satisfacția elevilor mei este un feed-back concret. “

Liceul Tehnologic Vasile Gherasim, Marginea

„Prin intermediul lecțiilor, elevii au învățat noi concepte, importanța serviciilor oferite de întreprinzători, au aflat despre abilitățile solicitate în diverse domenii și multe altele. Toate aceste cunoștințe acumulate le oferă o altă perspectivă asupra societății, având rol benefic în formarea personală a fiecărui elev.”

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava

Pentru oferta educațională Junior Achievement din acest an pentru clasele 0 – XII și pentru detalii privind înscrierea, profesorii pot accesa: www.jaromania.org.

Despre Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 40 de țări din Europa și 100+ de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 250.000 de elevi din 1.800 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu susținerea financiară a comunității de afaceri.