La Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți vor începe în această săptămână lucrări de investiții în valoare de 8,103 milioane de lei, a anunțat primarul Nistor Tătar. Este vorba de supraetajarea corpurilor A,B și C pentru amenajarea unei secții de pediatrie și de reabilitarea termică a corpurilor A,B, C, D și G. Finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții iar lucrările vor fi executate de compania General Construct. ”Săptămâna care vine va fi deschis oficial șantierul de la Spitalul Municipal. Am primit o adresă de la CNI în care ne aduc la cunoșință acest lucru. Cred că în două săptămâni vom demara lucrările și la bazinul de înot o investiție finanțată tot de CNI”, a spus Tătar.