Începând de marți, 22 iunie, vor demara lucrările la breteaua ce leagă Centura Rădăuțiului de drumul ce duce spre comuna Dornești, a anunțat primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin. Beneficiarul lucrării este Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. ”Va fi făcută breteaua spre Dornești. Practic, vom conecta centura la giratoriul din zona respectivă. Începând de marți, 22 iunie, ne mobilizăm forțele pentru finalizarea acelei porțiuni de drum. Iată că domnul prim ministru Florin Cîțu nu a rămas indiferent la insistențele domnului președinte Gheorghe Flutur și ale mele”, a declarat Loghin.

