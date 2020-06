Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțatcă ieri s-a finalizat procedura de predare – primire a amplasamentului la lucrarea de investiții Axa Rutieră Strategica 1 Suceava- Iași, pentru cele două loturi aflate pe teritoriul județului Suceava, în lungime totală de 75,739 Km.

Lotul 1: DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, continuare cu DJ 208 Dolhasca – Budeni – limită județul Iași;

Lotul 2: DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni-Moara și DJ 209D Liteni – Zaharești – Stroiești – Costâna – Dărmănești.

Finanțarea este asigurată din FEN prin Fondul European de Dezvoltare Regională: POR 2014-2020 Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Se vor executa lucrări la drumuri și lucrări de poduri, lucrări de iluminat public și lucrări de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare publice.

Lucrări de drumuri: amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului, terasamente, sistem rutier (ranforsat și nou) și acostamente, inclusiv o zonă de sens giratoriu, lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale (amenajare șanțuri și rigole), podețe transversale (tubulare și dalate), amenajare stații autobuz, trotuare, consolidări, semnalizare rutieră, amenajare drumuri laterale, pe o lungime în limita de proprietate.

Lucrările de poduri vor conduce la punerea în siguranță a podurilor, îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea siguranței circulației rutiere și pietonale, precum și prelungirea duratei de viață a podurilor.

”Constructorii s-au pregătit, au achiziționat o serie de echipate noi și materii prime și ne-au transmis că într-o săptămâna vor trece efectiv la treabă. Vor ataca tronsoane de 10-12 km pe care vor să le realizeze până la stadiul final. Sunt drumuri foarte importante pentru întreg județul Suceava și pentru această zonă. Din fericire reușim să mișcăm lucrurile după ce, ca urmare a piedicilor cauzate de acea Ordonanță 114, a trebuit să luăm un împrumut și să reluăm licitația”, a declarat Gheorghe Flutur.