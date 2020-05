Începând joi, 14 mai, de transportul public local din municipiul Suceava intră în program normal, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus că în autobuze vor fi ocupate doar locurile de pe scaune și va purta masca de protecție. ”Cât privește transportul public am avut discuții cu conducerea TPL. Va scoate toate mașinile pe traseu cu data de joi și limitarea în autobuz se va face în funcție de numărul de locuri pe scaune. Majoritatea scaunelor din autobuz sunt pe un singur rând. Intrarea se face prin față pe la șofer iar șoferii nu vor pleca de pe loc până când nu se respectă aceste reguli. Eu sper ca sucevenii să înțeleagă și să putem face față cu transportul începând cu data ridicăriii stării de urgență și ridicarea în starea de alertă”, a explicat Lungu.

