Ambasada României în S.U.A. și Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul mai multor parteneri locali, organizează, în perioada 12-14 iulie 2024, la Washington, cea de-a treia ediție a „Weekend-ul românesc de la Washington” / “Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare proiect de diplomație culturală al României în Statele Unite, dar și cel mai mare festival românesc din America. Conceput ca un eveniment caleidoscopic, de largă adresabilitate, proiectul se înscrie în programul anual inițiat și coordonat de Ambasada României „România – SUA: Un parteneriat pentru noi orizonturi economice. De 20 de ani împreună sub umbrela NATO”.

„Weekend-ul românesc de la Washington” propune publicului o ofertă culturală diversă, accesibilă și atractivă, punând accentul pe unicitatea și spectaculosul culturii tradiționale românești, pentru care există un mare interes în rândul americanilor. Ca în fiecare an, publicul se va putea bucura de concerte, spectacole de dans, lecturi performative, expoziții de cărți românești în traducere engleză, demonstrații meșteșugărești, activități pentru copii, expoziții de haine și bijuterii inspirate de forme tradiționale, degustări de bucate specifice și vin, organizate pe eleganta esplanadă The Wharf, una dintre cele mai populare și în vogă zone din Washington, D.C., situată pe malul râului Potomac, nu departe de Capitoliu. Accesul va fi gratuit, iar evenimentele se adresează tuturor vârstelor.

Pe scena celei de-a treia ediții a „Weekend-ului românesc de la Washington” vor fi prezenți o serie de artiști români și româno-americani, care acoperă diferite zone și expresii culturale: Simion-Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Paula Hriscu, Vox Maris Chicago, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” și Ansamblul „Dănțăușii din Groși”, Ansamblul de Dansuri Folclorice „Carpathia”, Andreea Rebăltescu.

Pe parcursul celor trei zile, de vineri până duminică, spectacolele de dans și concertele vor fi completate de o serie de lecturi performative, în cadrul unei serii derulate de organizația româno-americană “Bucharest Inside the Beltway” din Denver, Colorado, avându-le protagoniste pe Lady Godiva, Adela Sinclair, Domnica Rădulescu și Cristina Afodorcei. În corturile special amenajate, vor expune creații vestimentare contemporane inspirate de portul popular cunoscutul designer român Izabela Mandoiu și cercei de inspirație folclorică brandul UNA peste alta; și vor avea loc și demonstrații de olărit susținute de maestrul olar Vasile Chira din Cărbunari, demonstrații de sculptură în lemn oferite de meșterul Ioan Bârsan și demonstrații de țesut susținute de Mărioara Dobrican. În paralel, vor putea fi vizitate: o expoziție de cărți semnate de autori români și româno-americani, publicate recent; o expoziție interactivă de costume populare prezentate de colecționarul Bogdan Banu; un stand de prezentare a ofertei de etno-turism și turism cultural din România; și, nu în ultimul rând, standuri cu produse și vinuri românești, cu degustările aferente.

Sâmbătă, 13 iulie 2024, va fi marcată și Ziua Universală a Iei printr-un eveniment special realizat în cadrul festivalului cu ajutorul organizației Romanians of DC. În capitala americană, admiratori (și purtători) ai iei proveniți din SUA, România și Republica Moldova se vor aduna pe scena de la The Wharf pentru a citi Proclamația emisă de primarul din Washington în onoarea superbelor ii românești.

„Weekend-ul românesc de la Washington” este organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii și Institutul Cultural Român din New York, împreună cu Consiliul Județean Maramureș și The Wharf, cu sprijinul generos al mai multor sponsori și parteneri locali.

Mai multe detalii despre proiect și protagoniști, precum și programul complet al festivalului pot fi găsite pe rețelele de socializare ale instituțiilor organizatoare și pe website-ul evenimentului: https://www.romanianfestivaldc.com