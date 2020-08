Între 4 – 5 septembrie 2020 va avea loc a doua ediție a târgului educațional online HE.RO Virtual Exhibition organizat de compania de consultanță educațională HIGH EDU.

Târgul educațional va reuni în mediul online peste 20 de universități de top din România, printre care Universitatea din București, UNArte București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea de Vest din Timișoara, American Hotel Academy, și aproximativ 10.000 de tineri interesați să își continue educația. La această ediție s-au alăturat și alte universități și instituții de învățământ, iar printre vizitatori vor fi și peste 50 de agenții de consultanță străine interesate de a propune studenților programele de studiu din România. Accesul vizitatorilor în platforma online este gratuit și se face prin înregistrare aici, pe www.vefromania.com.

HE.RO Virtual Exhibition este locul unde vizitatorii pot să obțină gratuit informații reale chiar de la reprezentanți instituțiilor de învățământ. Astfel, universitățile vor prezenta programele de studiu pentru toate nivelurile (cursuri, licență, master, doctorat, cercetare), iar asociațiile de studenți, elevi și educatori vor expune proiecte extracurriculare, internship-uri și activități de voluntariat.

Părinții și tinerii, începând din anii de liceu și până la masteranzi, găsesc la HE.RO Virtual Exhibition informații despre programele de studiu și procedurile de admitere, precum și despre oportunitățile de dezvoltare personală și profesională, consiliere gratuită, informații despre internship-uri, burse și finanțări, oportunități de angajare și voluntariat în timpul studiilor, precum și prezentări atractive. În plus, tinerii vor beneficia de consiliere educațională și vocațională gratuită. Organizatorii au pregatit și premii pentru vizitatorii care vor interacționa cu reprezentanții expozanților și care vor participa la seminarii.

Reprezentanţii universităţilor vor fi pregătiţi să interacţioneze cu vizitatorii online, prin mesaje sau apeluri video, şi să răspundă tuturor întrebărilor legate de programele academice din România.

„Ne bucurăm să organizăm o nouă ediție a HE.RO Virtual Exhibition, spațiul unde vizitatorii pot afla gratuit direct de la echipele universităţilor prezente şi de la studenţii acestora informaţii relevante de care au nevoie pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte parcursul lor educaţional. De asemenea, în cadrul târgului vor fi organizate seminarii ținute de profesori și specialiști, iar cei interesați vor avea posibilitatea de a purta un dialog direct cu universitățile de interes pentru ei. Platforma este ușor de accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet și încurajăm toți părinții și tinerii să ne viziteze”, a declarat Sorina Enachiuc, Director High Edu Consulting.

După încheierea târgului, site-ul va fi deschis pentru încă 14 zile pentru vizitare, iar informațiile vor putea fi în continuare accesate de către participanți și vor fi disponibile la standuri.

Mai multe detalii despre expoziție pe www.vefromania.com.

Despre High Edu Consulting

High Edu Consulting este o companie românească de consultanță educațională. Echipa de consultanți acreditaƫi oferă servicii personalizate de consiliere educaƫională elevilor, studenƫilor, adulƫilor, profesioniştilor şi tuturor celor pasionaƫi de educaƫie continuă. High Edu se adresează celor care doresc să îşi consolideze educaƫia prin admiterea la licee, universităƫi, academii şi instituƫii profesionale care se potrivesc cel mai bine dorinƫelor, talentelor şi aspiraƫiilor lor de carieră. Obiectivul High Edu este ca fiecare persoană să îşi atingă potenƫialul maxim.

Experienƫa de peste 20 de ani în conceperea şi implementarea programelor de training, recrutare, dezvoltare personală și de abilități, coaching, mentorat, programe de internship şi induction a consultanƫilor High Edu stă la baza serviciilor complete oferite care ajută tinerii români să își construiască o carieră de succes.