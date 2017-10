Proiectul, organizat de Let`s Do It, Romania! în parteneriat cu Kaufland România se numește “Let’s Get Green!” și invită elevii, profesorii și părinții din toată țara să se implice în prima competiție națională dedicată unităților de învățământ, cu scopul de a promova un comportament responsabil față de mediu, în cursa pentru un viitor verde.

Înscrierea se face în perioada 17 octombrie – 29 octombrie prin intermediul platformei www.letsgetgreen.ro.

Premiul I în valoare de 15.000 de euro, va consta într-o transformare completă a școlii câștigătoare, în funcție de nevoile acesteia. De asemenea, vor fi acordate 2 premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, 3 premii III, în valoare de 7500 euro fiecare și 3 mențiuni, în valoare de 2250 euro fiecare. Valoarea totală a premiilor este de 64.250 euro. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 5 iunie, de Ziua Internațională a Mediului.

„Suntem bucuroși că, după 3 ani în care am implicat în activitățile “Let’s Do It, Danube!” peste 67 000 de voluntari, mare parte dintre ei elevi, facem astăzi un nou pas și extindem proiectul la nivel național. Am primit, de-a lungul timpului, multe solicitări de a organiza activități de educație ecologică și în alte regiuni ale țării, așa că vestea a fost primită cu entuziasm de profesori și elevi. Componenta de educație joacă un rol important în strategia Let s Do It, Romania! și avem încredere că “Let’s Get Green!” va contribui la formarea unei generații viitoare de adulți responsabili față de mediu.” a declarat Andrei Coșuleanu, Project Manager “Let’s Get Green!”.

Pe lângă activitățile obișnuite de formare a elevilor, un element în premieră la nivel național va fi etapa de instruire a profesorilor în ceea ce înseamnă colectarea deșeurilor și protecția mediului, pe de o parte, dar și responsabilizarea părinților. Aceștia vor colecta deșeurile acasă, pentru a le aduce apoi la școală, în vederea reciclării.

„Educația și protecția mediului sunt direcții cheie pentru Kaufland România, de aceea am decis să susținem acest proiect nou și inovativ. Ne dorim să contribuim real la responsabilizarea copiilor și a părinților privind protecția mediului și să facem ceva concret și cu un efect pozitiv pentru generațiile viitoare.” a declarat Anna-Katharina Scheidereiter, manager CSR Kaufland România.

Timp de 7 luni, întreaga comunitate construită în jurul școlilor, de la elevi la părinți și profesori, va fi implicată în acțiuni precum:

Activități de formare pentru profesori, care vor susține, mai departe, cursuri de educație ecologică pentru elevi; Cursuri de educație ecologică pentru elevi, pe teme precum tipuri de deșeuri, colectare selectivă, comportament responsabil față de mediu; Activități de educare pentru părinți (aceștia vor primi saci pentru colectarea deșeurilor acasă); Campanie de colectare selectivă acasă; Acțiuni de voluntariat în comunitate, organizate de școli: curățenie, înverziri de spații, plantare de flori si copaci, proiecție de filme educative etc. .

Informații complete vor putea fi accesate pe platforma letsgetgreen.ro și tot aici poate fi găsită harta națională a acțiunilor de voluntariat pentru mediu și punctajul obținut de școli.

“Let’s Get Green!” este organizat de echipa “Let`s Do It, Romania!”. În cele 3 ediții anterioare desfășurate în regiunea Dunării, au fost implicați peste 43 200 de elevi în activități de educație ecologică, 7150 părinți au luat parte la training-uri de educație ecologică, 17 000 de voluntari au strâns peste 34 500 de deșeuri în mai multe zile de curățenie. Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Kaufland Romania.

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.

Peste 430 de zone cu deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației „Let`s Do It, Romania!”, care a fost descărcată gratuit de aproximativ 8.300 de voluntari digitali. “Let`s Do It, Romania!“ este parte din comunitatea internațională “Let`s Do It, World!“.

Despre Kaufland România: Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1250 de magazine în 7 țări și o rețea de 115 magazine în România. Programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. Numai în 2016, Kaufland România a investit în proiecte pentru dezvoltarea comunității locale peste 5 milioane euro, sprijinind peste 200 de proiecte de CSR. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale. Pe lângă educație, sprijinim proiectele dedicate protecției mediului înconjurător și pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos prin intermediul activităților sportive și adoptarea unei nutriții echilibrate. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.kaufland.ro.

