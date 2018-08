Ediţia a 10-a a Festivalului de teatru pentru liceeni “Magic Fest” începe, la Suceava, pe 1 august. Spectacole şi ateliere de teatru sunt cîteva dintre activităţile de anul acesta, care vor avea loc, pînă pe 10 august, sub coordonarea unor actori profesioniști din Capitală. Deschiderea oficială a fost programată pentru miercuri, ora 17, la Teatrul „Matei Vişniec”. Reprezentaţiile încep de joi dimineaţă, iar accesul este gratuit.

Festivalul este realizat de Asociația Magimedia Suceava, în parteneriat cu Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” și Colegiul Național ”Petru Rareș”. Evenimentul adună tineri actori de liceu din toată țara, care vor prezenta, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”, spectacolele pregătite dinaintea festivalului, dar și scenetele compuse în cadrul atelierelor de teatru, care se vor desfășura la Colegiul Național ”Petru Rareș”, sub coordonarea unor actori profesioniști sau studenți la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I. L. Caragiale” din București. Tinerii actori vor primi feedback din partea juriului format tot din actori profesioniști, după fiecare spectacol. Vor avea loc şi momente de teatru non-verbal, ”magic moments”, ce vor fi pregătite pe parcursul atelierului de noapte, ”magic workshop”. Sărbătorindu-și un deceniu, festivalul Magic Fest și-a extins orizontul, în program fiind înscrise și spectacole în limba română (în trecut acestea erau doar în limba engleză). Pentru cei ce vor să participe individual, a fost inaugurată, de asemenea, secțiunea de One Man Show/One Woman Show. Tema acestei ediții este ”Meet me at the X-roads”, invitîndu-i pe toți cei pasionați de teatru într-o călătorie unde sufletele tinere și vivace se întâlnesc, imaginea de ansamblu fiind văzută prin prisma artei.

Program

1 August 2018

17:00 – 18:00

Deschiderea oficială

2 August 2018

orele 9:45 – 10:30

People, Places and Things de Duncan McMillan – spectacol în limba engleză prezentat de trupa Nobody’s Group din Bacău

orele 11:15 – 12:00

Ultimul Godot de Matei Vișniec – spectacol în limba română prezentat de trupa Hooleelogans din Timișoara

orele 12:45- 13:30

Doctor fara voie de Moliere – spectacol în limba română prezentat de trupa Unity din București

orele 15:45 – 16:30

When You Leave, I’ll Come with You – spectacol scris și prezentat în limba engleză de trupa The Pixies

orele 17:15 – 18:00

Split de Bradley Hayward – spectacol in limba engleza prezentat de trupa The Knockers

orele 18:30 – 19:00

Ultima carte adaptare după Vladimir Helmis – one-woman show prezentat de Sabina Semenciuc

6 August 2018

orele 20:00 – 22:00

Repetiție la Elsinore după Kiss Csaba, adaptare a textului Hamlet de William Shakespeare – spectacol invitat prezentat de absolvenții Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale (UNATC) din București

8 August 2018

Spectacole de teatru în limba română realizate de grupele de participanți din cadrul atelierelor de teatru coordonate de Clara Popadiuc, Ana Maria Cazacu, Bianca Oprea, Alecsandru Dunaev, Răzvan Bănuț și Horia Andrei Butnaru. Spectacolele vor avea loc la între orele 10:00 – 10:30, 11:00 – 11:30, 12:00 – 12:30, 13:00 – 13:30, 16:00 – 16:30, 17:00 – 17:30 și 18:00 – 18:30.

9 August 2018

orele 11:00 – 12:00

Magic Moments – momente de teatru non-verbal

orele 12:00 – 14:00

Masterclass de teatru – prezintă Liviu Lucaci și Victor Alexandru Bădoi

orele 17:00 – 18:00

Decat o pata – spectacol scris și prezentat în limba română de trupa The Knockers

orele 18:00 – 19:00

Închiderea festivalului

Acces gratuit.