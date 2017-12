Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, în prezența Excelenței Sale Lise Nicoline Kleven Grevstad, Ambasadorul Norvegiei în România și a ministruui delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica. Printre participanți s-au numărat și partenerii de program Veena Gill de la Norwegian Centre for International Cooperation in Education și d-na Marion Kindle-Kuehnis de la National Agency for International Education Affairs din Liechtenstein.

Programul va finanța:

Mobilitatea studenților și a personalul didactic din învățământul superior (români în statele donatoare și a celor din statele donatoare în România);

Cooperarea instituțională în învățământul superior prin schimbul de bune practici în domeniul metodologiilor de predare și organizarea schimburilor pe termen scurt pentru studenți;

Abilități și competențe îmbunătățite ale experților educaționali – mobilitate pentru inspectori școlari, consilieri, formatori de cadre didactice și asistență educațională;

Calitatea învățământului la locul de muncă – educație și formare profesională cu accent pe școlile de formare profesionala care au încheiat parteneriate cu companii pentru stagii;

Capacitatea instituțională a școlilor de a crește incluziunea copiilor romi.

Primul apel cu finanțare din program, cu un buget de 1 milion euro, a fost lansat în aceeași zi. Apelul este dedicat mobilitatii studenților și a personalului didactic din învățământul superior pentru anul universitar 2018-2019 și va fi deschis până la data de 5 februarie 2018.

Detalii suplimentare pe paginile http://www.eea4edu.ro si http://www.eeagrants.ro.