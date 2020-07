Conducerea Aeroportului Suceava a anunțat că, începînd de astăzi, au fost reluate zborurile zilnice spre Londra Luton. Pasagerilor li se recomandă să respecte măsurile de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus. Pasagerii trebuie să ajungă la aeroport cu 3 ore înainte de zbor, să poarte permanent masca de protecție, să păstreze o distanță de 1,5 metri față de cei din jur, să urmeze marcajele de pe pardoseală și să respecte indicațiile personalului din aeroport. În terminal este permis doar accesul pasagerilor. Zborurile Suceava-Londra Luton și retur sînt operate de compania low-cost Wizz Air.

