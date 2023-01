Primăria comunei Berchișești a început cu dreptul noul an. Administrația locală în fruntea căreia se află inimoasa primăriță Violeta Țăran a reușit să obțină finanțare pentru două obiective importante. Unul dintre ele se referă la modernizarea și extinderea școlii din satul Corlata. ”La școală sunt probleme cu igrasia din cauză că are un beci imens. Am reușit să turnăm placă în câteva săli de clasă ca să asigurăm o protecție cât de cât însă tot intră mirosul de igrasie. Școala este foarte veche de pe vremea ocupației austro ungare și nu vrem să o demolăm pentru că încă stă bine pe picioare are ziduri solide. În jurul școlii putem face niște rigole mai adânci ca să preia apa”, a explicat Violeta Țăran.

Al doilea proiect pentru care s-a semnat contractul de finanțare la început de an vizează „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”. Proiectul este derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și este finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării de către MDLPA a unui microbuz nepoluant și două puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Berchișești, ca punct de pornire pentru implementarea proiectului. Investiția este în valoare de 300.000 de euro și are ca termen de realizare trei ani, finanțarea fiind nerambursabilă.

”Sunt bucuroasă pentru semnarea acestui nou contract și am convingerea că proiectul menționat reprezintă un prim pas în transformarea comunei noastre într-o așezare cu cât mai multe investiții verzi, aceasta fiind, de altfel, tendința la care se vor adapta toate administrațiile publice din țară”, a mai spus primărița de Berchișești.