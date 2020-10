În ultimele 24 de ore, în județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 în minus față de situația anterioară, după ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astăzi dimineață, în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau internați 565 de pacienți, dintre care 198 COVID-19, 87 în zona tampon și 280 cu alte afecțiuni. Spitalul din Suceava dispunea dimineață de 357 de paturi libere din care 22 pentru pacienți COVID-19, 226 în sectorul non-Covid și 109 pentru zona tampon. La unitatea ATI erau disponibile două paturi pentru pacienți COVID. De asemenea, erau 26 de ventilatoare libere din care 9 pentru pacienți COVID-19. La Spitalul din Rădăuți erau 89 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și două persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Prefectura Suceava a mai informat că astăzi, la nivelul județului, sînt în evoluție 1.085 de cazuri de infecție COVID-19, cu 47 mai puține decît la raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus s-a redus de la 17 la 16, dintr-un total de 114. Alte 23 localități au cîte un caz în evoluție, 34 au sub cinci, 24 au sub 10, iar în 17 există peste 10 cazuri active. La nivelul județului Suceava, incidența cumulată a cazurilor de infectare a crescut de la 1,36 la 1,42 la mia de locuitori.

