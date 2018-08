În cursul zilei de ieri polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Marginea au avut două intervenții la evenimente generate de șoferi băuți și fără permis, fiind necesară urmărirea cu autospecialele din dotare și blocarea vehiculelor care nu au oprit la semnalul regulamentar.

Polițiștii au acționat cu profesionalism, gestionând în mod potrivit situația, fără a utiliza armamentul din dotare, în condițiile în care în unul dintre vehicule era transportat și un minor.

La data de 01.08.2018, ora 08:00, polițiștii au obținut o informație cu privire la faptul că un bărbat de 41 ani, din com. Frătăuții Vechi, a urcat la volanul unui autoturism neînmatriculat, neavând permis de conducere și fiind sub influența băuturilor alcoolice, luându-l și pe copilul său în vârstă de 10 ani și s-a deplasat pe raza com. Dornești.

Patrula de siguranță publică din cadrul SPR 3 Marginea, s-a deplasat pe raza com. Dornești în vederea identificării autoturismului în cauză, iar pe DC neclasificat ce face legătura între com. Dornești și satul Măneuți, din com. Frătăuții Vechi, a observat autoturismul ieșind din localitate.

S-a procedat la efectuarea de semnale regulamentare de oprire autoturismului care nu avea aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare, însă conducătorul auto nu s-a conformat dispozițiilor de oprire, astfel că s-a trecut la urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase pe o distanță de 2 km, fiind blocat în cele din urmă, pe raza satului Măneuți.

Conducătorul auto a fost legitimat în persoana unui bărbat de 41 de ani, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Totodată, s-a constatat că autoturismul nu figurează ca fiind înmatriculat în România și nici nu au fost emise autorizații de circulație provizorie.

Întrucât emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma probatoriului administrat, s-a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Ionesi Gheorghe, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și s-a dispus reținerea sa pentru o perioadă de 24 de ore.

Suspectul a fost introdus în arestul IPJ Suceava, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Ulterior, la 02.08.2018, ora 00.20, patrula de siguranță publică din cadrul SPR 3 Marginea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe DJ 178 din comuna Volovăț.

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat dispozițiilor de oprire și a mărit viteza de deplasare, s-a procedat la urmărirea acestuia folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție.

După circa 1 km, conducătorul auto a pătruns pe un drum comunal, a stins luminile și a continuat deplasarea în mare viteză încercând să scape de echipajul de poliție.

S-a procedat în continuare la urmărirea autoturismului, iar la aproximativ 1.5 km de intersecția cu DJ 178, s-a reușit blocarea acestuia. Cu această ocazie, conducătorul auto a fost identificat în persoana unui bărbat de 31 ani, localnic, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Întrucât emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul i-a fost încredințat de către soția sa, aceasta știind faptul că soțul său nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu deține permis de conducere”.