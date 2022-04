Duminică seară patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, a fost sesizată prin SNUAU 112, că un autoturism s-a izbit de un stâlp, iar conducătorul auto a fugit de la locul faptei. La fața locului a fost identificat autoturismul care a distrus un gard din plasă de sârmă și s-a izbit într-un stâlp, rezultând doar pagube materiale. Totodată, fost identificată o femeie din com. Volovăț, care a declarat faptul că în data de 24.04.2022, fiul acesteia a achiziționat autoturismul de la o persoană necunoscută de pe raza com. Arbore, ulterior urmând să întocmească documente în acest sens. Aceasta a declarat că autoturismul a fost condus din Arbore și până în Burla, de către un tânăr din Burla, iar fiul ei se afla pe scaunul din dreapta, în calitate de pasager. În timp ce conducea autoturismul pe DC neclasificat Burla, șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare, lovind frontal plasa de sârmă a unui gard, după care s-a oprit într-un stâlp. Atât conducătorul auto cât și pasagerul au fugit de la fața locului. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că faptul că șoferul nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie. De asemenea, autoturismul avea asigurarea RCA expirată, din data de 15.04.2022, motiv pentru care s-a procedat la reținerea plăcuțelor de înmatriculare și sancționarea contravențională. În cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ” conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută de art.335 alin.1 din Codul Penal, cauza urmând a fi soluționată procedural de către lucrătorii Postului de Poliție Burla.