Vineri dimineata polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 10 Gura Humorului, au oprit pentru control pe DJ 178 A, pe raza com. Pîrteștii de Jos, autorismul condus de un bărbat de 26 ani, din com. Comănești.

Procedându-se la efectuarea de verificari, s-a stabilit faptul că cel în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

S-au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Tot vineri polițiștii din cadrul Postului de Poliție Poieni Solca au oprit un moped care circula pe raza com. Poieni Solca, pe un drum neclasificat.

Cu ocazia legitimării a fost identificat conducătorul mopedului, respectiv un tânăr de 18 ani din com. Botoșana.

În urma verificărilor efectuate s-a constat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.