În cursul săptămânii trecute, o parte din echipa de endoscopie a Spitalului Județean Suceava formată din medicii gastroenterologi dr. Rami Ababneh, dr. Sidonia Bucatariu, dr. Andreea Golea și asistenta Mirela Olariu s-au confruntat cu un caz mai puțin obișnuit. Un bărbat din Vatra Dornei, în vârstă de aproximativ 55 de ani, cu tulburări psihice, a ingerat mai multe obiecte, unele ascuțite, care puteau provoca complicații digestive, respectiv perforație intestinală și ocluzie intestinală, motiv pentru care trebuiau scoase de urgență prin endoscopie digestivă superioară. Potrivit conducerii spitalului, intervenția trebuia realizată cât mai repede atât timp cât obiectele se mai aflau în stomacul si prima parte a intestinului subțire.

„Nu este primul caz de acest fel, dar este primul caz în care s-au extras atât de multe obiecte, respectiv trei pioneze, un cui, două agrafe, o parte dintr-o balama de ușa, o brățară de mână, o monedă, o bucățică de metal, partea unui termometru de camera care conținea mercur, din fericire intactă”, se arată într-o informare transmisă de Spitalul Județean Suceava. Intervenția a durat aproximativ trei ore, cu analgo-sedare efectuata de o echipa din unitatea de primire a urgențelor, formată din dr. Teodorovici Dan și asistenta Delia Hancer. După monitorizare ulterioara în UPU, pacientul a fost trimis înapoi la spitalul din Vatra Dornei pentru supraveghere.

„În prezent spitalul se află în plină procedură de licitație pentru un nou turn endoscopic ultramodern, continuând astfel seria de achiziții ce vizează modernizarea aparaturii din cadrul tuturor secțiilor, pentru ca pacienții din județ să beneficieze de cele mai noi inovații tehnologice medicale”, a mai transmis conducerea Spitalului Județean.