Însărcinată în 6 luni, Roxana Vancea nu are pic de burtică. Vedetei încă i se văd pătrățelele pe abdomen și poartă tricouri scurte sau mulate. Cine nu știe, ar jura că nu este însărcinată. Vedeta se simte bine, arată bine și abia așteaptă să devină mămică, potrivit click.ro.

În iunie, când fosta asistentă de la emisunea „Neatza cu Răzvan și Dani” a dat vestea că va deveni mămică, aceasta avea o greutate de nici 48 de kilograme și iată că nici acum, când a intrat cu sarcina în 6 luni, acul cântarului nu arată foarte mult. Fanii au mai „certat-o” pe rețele de socializare și i-au sugerat să mănânce mai mult. Roxana este o împătimită a sportului și face mișcare și în sarcină, cu permisiunea medicului. Merge la sală cu soțul ei, Dragoș Paiu, și execută exerciții ușoare. La finalul lunii noiembrie, început de decembrie, Roxana va naște, așa că are timp să mai prindă forme de graviduță. Recent, ea a fost invitată la emisiunea „Vorbește lumea” (PRO TV), alături de soțul ei, Dragoș, și de fiul acestuia, Milan. Roxana arăta ca un fotomodel și a recunoscut că are o sarcină ușoară. „Eu mă simt foarte bine, avansez în sarcină. Nu se vede, dar se simte. Se simte toată ziua, am un bebeluș foarte activ”, a declarat Roxana, în emisiune, potrivit sursei citate.

