102 eleve de la 25 de licee au participat la workshop-uri pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale și a abilităților digitale

echipele de fete au prezentat soluțiile lor digitale pentru rezolvarea unor probleme reale din societate

inițiativa face parte din Planul de Acțiune pentru Educația Digitală al Comisiei Europene și este susținută de EIT – European Institute of Innovation and Technology

În lumea de astăzi, competențele digitale și antreprenoriale sunt apreciate de către companiile din Europa. Cu toate acestea, Monitorul Antreprenoriatului Digital al Comisiei Europene indică faptul că în cele mai multe țări europene, indicatorii pentru cultura antreprenorială digitală au valori relativ scăzute, în special în țările mediteraneene și în cele din Europa de Est. Decalajul se lărgește în continuare pe măsură ce genul lucrătorilor este analizat – într-adevăr, în Europa există de patru ori mai mulți bărbați decât femei cu studii legate de TIC (Tehnologia Informației și a Comunicării), iar ponderea bărbaților care lucrează în sectorul digital este de 3 ori mai mare decât cea a femeilor. [1]

[1] http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50224

Educația antreprenorială este una dintre soluțiile pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în Europa. În colaborare cu EIT – European Institute of Innovation and Technology, Junior Achievement, cea mai mare organizație non-profit din Europa care pregătește tinerii pentru piața muncii și pentru antreprenoriat, a încurajat prin intermediul a peste 20 de ateliere ținute în Bulgaria, Grecia, Lituania, România și Serbia peste 600 de fete cu vârsta între 12-18 ani să își dezvolte abilitățile digitale și antreprenoriale, contribuind astfel la implementarea Planului de Acțiune pentru Educația Digitală.

Poveștile de succes ale tinerilor și adulților sunt peste tot în jurul nostru, așteptând să fie descoperite și împărtășite inclusiv cu tinere, pentru a le inspira. În țară, 102 de eleve, reprezentând 25 de licee diferite din București, Cluj și Timiș au lucrat în echipe mixte și au identificat soluții inovatoare pentru provocările sociale și de mediu curente. Iată câteva dintre opiniile acestora:

„Am reușit să lucrez cu persoane noi, să îmi exprim ideile și să vorbesc în fața unui public fără să mă bâlbâi. Mi-au plăcut activitățile în echipă, iar la testul Poți să fii antreprenor am aflat că pot să fiu antreprenor pe cont propriu. Înainte de atelier mi-am dorit să fiu procuror; m-am gândit la antreprenoriat, dar mi s-a părut foarte greu. Acum știu că există fonduri și persoane interesate de oamenii tineri care doresc să dezvolte ceva. M-am bucurat că la eveniment nu au fost băieți; uneori se întâmplă ca ei să ne desconsidere opiniile. Cu toate acestea, cel mai bun prieten al meu este un băiat. De-abia aștept să îi spun ce am învățat.”, ne-a spus Camelia, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Bănățean din Timișoara.

„Am aflat multe lucruri noi despre antreprenoriat și despre aplicații. Înainte să îți faci o afacere, trebuie să studiezi bine piața, dar și să ai o idee foarte bună, dar mai ales să ai încredere în tine. Fetele au fost mai competitive în lipsa băieților, dar mi-am putut exprima ideile fără a mă îngrijora că ar putea să nu fie bune. Înainte mă gândeam să dau admiterea la medicină. Acum mă gândesc să am un job în domeniul IT, aș putea să realizez o aplicație pentru doctori. Chiar dacă am pierdut câteva ore de la școală, cred că a meritat. Nu știu cât mă vor ajuta pe termen lung materiile de la școală, așa cum mă vor ajuta informațiile obține în aceste zile. Le-aș recomanda și prietenilor să participe la un proiect asemănător, pentru băieți, pentru că nouă ne-a lărgit orizontul despre antreprenoriat și despre meseriile viitorului.”, a considerat Raluca, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național George Barițiu din Cluj-Napoca.

„Am învățat ce este o aplicație și cum pot să o folosesc din ce în ce mai bine. Înainte nu aș fi știut să lucrez pe laptop în App Lab, nu m-aș fi priceput, dar acum am aflat și aș putea să îmi fac propria mea aplicație și să îmi dezvolt creativitatea și inovația. Am învățat să lucrez în echipă; înainte nu mă descurcam prea bine. Am învățat să fiu punctuală. De asemenea, am învățat să lucrez în orice fel de aplicație. Înainte nu știam ce înseamnă o astfel de meserie.”, ne-a spus Maria, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Economic Virgil Madgearu din București.

Instruirea și educația reduc distanța dintre lumea afacerilor și a școlilor și oferă rezultate de calitate superioară în ceea ce privește rezultatele învățării și inspirația pentru dezvoltarea personală a tinerilor.

Potrivit Planului de Acțiune al Comisiei Europene pentru Antreprenoriat 2020, fiecare tânăr European ar trebui să aibă „cel puțin o experiență antreprenorială practică înainte de a părăsi învățământul obligatoriu”. Aceasta este de asemenea misiunea stabilită de rețeaua JA:

Informații și date de contact

EIT – European Institute of Innovation and Technology

EIT a fost creat în 2008 pentru a crește capacitatea Europei de a inova. EIT este o inițiativă unică a UE, singura care integrează pe deplin afacerile, educația și cercetarea în cea mai mare rețea de inovare din Europa. Institutul sprijină dezvoltarea de parteneriate paneuropene dinamice între cele mai bune universități, laboratoarele de cercetare și companii. Acestea sunt numite Comunități de Inovare și fiecare abordează o provocare globală specifică. Împreună cu partenerii lor de frunte, acestea oferă o gamă largă de activități de inovare și antreprenoriat în întreaga Europă. Acestea includ cursuri de educație care combină competențe tehnice și antreprenoriale, servicii de creare de afaceri și de accelerare și proiecte de cercetare conduse de inovare.

Pentru mai multe informații vizitați eit.europa.eu și urmați EIT pe Twitter @EITeu

Contact : Caroline Vandenplas – E: caroline.vandenplas@eit.europa.eu – T: +36 1 481 9371

Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 39 de țări din Europa și 123 de țări din toată lumea urmează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 200.000 de elevi din 1.700 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu susținerea financiară a comunității de afaceri. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org.

Contact: Dorin Călin – E: dorin.calin@jaromania.org – T: +021 312 31 94

JA Europe

JA Europe este cea mai mare organizație educațională nonprofit din Europa orientată spre educația antreprenorială și formarea profesională a tinerilor. JA Europe este membră a JA Worldwide, care, de 100 de ani, derulează programe de formare antreprenorială, profesională și financiară menite să sporească șansele de angajare, succes în carieră și prosperitate financiară ale tinerilor.

Datorită sprijinului primit din partea a 139.000 de consultanți voluntari din mediul de afaceri și a 143.000 de profesori/educatori, 4,2 milioane de tineri din 40 de țări au putut beneficia anul trecut de programele JA Europe.

Contact: Sophie Norman – E: sophie@jaeurope.org – T: +32 2 735 97 20