La Muzeul de Istorie din Suceava, în prezența cârtorva zeci de copii a fost vernisată joi expoziția „Zăpezile de altădată” organizată de Muzeul Bucovinei şi Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Sute de obiecte din perioada 1900- 1980, Moş Crăciun, Moş Gerilă, jucării, cărţi de poveşti, decoraţiuni pentru bradul de Crăciun, sănii, patine, cutii de dulciuri, felicitări, globuri, instalaţii şi multe alte obiecte au adus în faţa publicului atmosfera feerică a iernilor de altădată și vor ţese poveşti din amintiri pentru cei nostalgici şi basme noi în imaginaţia celor mai mici.

Inginerii Cristian și Mihail Dumitru, pasionaţii colecţionari de la Asociaţia Muzeul Jucăriilor din București oferă publicului, pentru a doua oară în acest an, o expoziţie plină de bucurie, culoare, emoţii, nostalgii şi aduceri aminte pentru cei care au călătorit mai mult prin firul vieţii, dar şi de povești formidabile şi curiozităţi pentru cei mai mici. Expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii ianuarie 2020.