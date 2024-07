Prezent vineri la deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut un mesaj special pentru suceveni, pe care i-a îndemnat să iubească și să promoveze autenticul din Bucovina. „Aam venit pentru a transmite un mesaj de continuitate a tradițiilor și obiceiurilor. Dacă Bucovina are ceva care face diferența față de alte zone din România este exact autenticul și frumosul. Îi salut pe reprezentanții din Ucraina din nordul Bucovinei, Polonia, Ungaria, Republica Moldova și le mulțumesc pentru efort. Vreau să felicit primăria Câmpulung Moldovenesc și pe domnul primar Mihăiță Negură pentru că este gazdă bună în fiecare an, la jumătatea lunii iulie. Sper să avem manifestări frumoase și am un mesaj pentru Bucovina mea dragă, pentru suceveni. Să iubiți și să susțineți în continuare autenticul frumosul, originalul, folclorul și portul popular. Sunt voci care m-au criticat și pe mine că susțin sau că am susținut mult autenticul. Dar eu sunt convins că nu am greșit. Bucovina este astăzi pe harta lumii pentru că am știut împreună să punem în valoare ce avem mai frumos. Mă voi implica toată viața mea în promovarea autenticului, a tradiționalului, pentru că avem aici un izvor dat de Dumnezeu care nu avem voie să-l lăsăm să sece. Puneți în valoare tinerele talente. Bucovina trebuie să devină cartea de vizită principală în România a ceea ce înseamnă original și autentic”, a transmis Gheorghe Flutur.