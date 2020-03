Subprefectul de Suceava, Laura Morar, încearcă să pună umărul la urgentarea angajării de asistenți și infirmieri la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” care a demarat procedura de încadrare, pe o perioadă de 6 luni, a personalului medical mediu. Într-o postare pe facebook Laura Morar încearcă să le încurajeze pe asistente să se angajeze ca să pună umărul în lupta cu coronavirusul îndemnându-le să ia exemplul lui Florence Nightingale, prima infirmieră modernă, precursoarea serviciului sanitar modern, care a trăit între anii 1820-1910 și care și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale. Iată postarea Laurei Morar ”om, fiică, soție, mamă și temporar subprefect al Județului Suceava”, așa cum se caracterizează ea. ”

”În ultimele 48 ore am dat zeci de telefoane. Dragi asistenti medicali generalisti. Se fac angajari in regim de urgenta. Înteleg ca va este teama! Si mie imi este. Dar avem cu totii nevoie de voi! Amintiti-va de Florence Nightingale! Luați în mână lampa! Într-un ocean de frică, fiți licărul de speranță! Fiti printre cei dintai si vi se vor alatura si altii. Și vă asigur că la celălalt capăt al unei linie telefonice, voi fi acolo, în gardă cu voi, cu tot ce îmi stă omenește și instituțional posibil. Vă mulțumesc! Eu, Laura Morar (om, fiică, soție, mamă și temporar subprefect al Judetului Suceava). PS- Luați în mână lampa!”.