India nu poate intrerupe complet legaturile economice cu China, chiar daca tensiunile dintre aceste tari s-au accentuat in ultimele luni. Relatiile dintre cele doua puteri s-au deteriorat in acest an dupa ce un incident violent din muntii Himalaya (chiar la granita dintre cele doua tari) a dus la uciderea a 20 de soldati indieni. Beijingul nu a dezvaluit informatii despre victimele suferite de partea chineza.

Insa din punct de vedere economic si al analizelor consultantilor in afaceri si a economistilor, India nu poate sa rupa definitiv legaturile cu aceasta tara. Chiar daca acesta confruntare de frontiera a dus la apeluri de boicotare a intreprinderilor chineze, China ramane favorizata in domeniile comertului, investitiilor si a tehnologiei. India este o tara care are nevoie de acestea pentru dezvoltare.

New Delhi, capitala Indiei, a introdus in ultimele luni masuri care au interzis companiile chineze de pe una dintre cele mai mari piete de consum din lume. Acestea includeau restrictionarea investitiilor chineze in India chiar inainte de aparitia frontierei.

De asemenea, India a interzis recent cateva zeci de aplicatii chineze, inclusiv cea mai populara aplicatie de partajare a videoclipurilor scurte, TikTok. Contractele existente cu furnizorii chinezi au fost, de asemenea, anulate si au existat rapoarte care sugereaza ca renumitele companii chineze de telecomunicatii Huawei si ZTE ar putea fi in cele din urma excluse din dezvoltarea 5G din India.

In majoritatea acestor decizii, India nu a numit in mod specific ca ar fi de vina relatia cu China, ci, mai degraba, a justificat actiunile din motive de securitate nationala. Acestia considera faptul ca nu sunt dusmani, dar intotdeauna a existat o problema ca sa fie prieteni, in special din cauza faptului ca exista o competitie intre cele doua civilizatii. Asadar, India va trebui sa se concentreze in continuare pe gestionarea relatiei sale economice cu China si nu sa inchida relatiile cu aceasta.

Anul trecut India a refuzat sa faca parte din Parteneriatul Economic Integral Regional, care ar forma un bloc comercial important ce implica cele mai importante economii ale Asiei si ar acoperi aproape o treime din PIB-ul mondial. Unii au vazut prezenta Indiei in Parteneriatul Economic Regional Cuprinzaor ca o contrabalansare a Chinei.

In urma acestui pas, practic India a dat inapoi si a lasat terenul deschis pentru China. Cu toate acestea oamenii de afaceri si oameni importanti din politica sustin faptul ca India nu ar trebui sa faca un pas inapoi ci trebuie sa fie prezenta in spatiul economic, mai ales ca in ultimii ani a avut un impuls major spre dezvoltare.

Este posibil ca in urma acestor tensiuni, in special daca se vor accentua, ca India sa inceapa sa stabileasca legaturi mai stranse cu Statele Unite, Australia sau Japonia.