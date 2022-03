O tânără indiancă, Navi și motanul acesteia, Basuni, din Harcov, și-au găsit siguranța la Rădăuți după un lung drum făcut din unul dintre cele mai bombardate orașe din Ucraina și până în România. „Când a început războiul, indianca Navi și motanul Basuni au părăsit ceea ce știau că le e casă sigură și fericită. Războiul i-a găsit în Harkov, oraș bombardat intens de Rusia. Pentru Navi, studentă la medicină, siguranța pisicii e la fel de importantă ca a ei însăși. De aceea, când a început iadul, Basuni a fost pus în rucsac și adus în România. Acum, cei doi sunt la Rădăuți, fericiți că au scăpat cu viață. Se pregătesc pentru o călătorie lungă spre India. În război, oamenii își arată și bunătatea, nu doar răutatea. Dacă unii ucid nevinovaţi, alții salvează de la moarte ființele care nu se pot apăra, căci nu înțeleg ce li se întâmplă. Animalele refugiaților și poveștile lor sunt o felie groasă a realității dure a războiului din Ucraina.

Din fericire, pentru Navi și Basuni, indianca și motanul, războiul din Ucraina se termină aici. Din păcate, pentru zeci de milioane de oameni abia începe”, a transmis Primăria Rădăuți pe pagina proprie de socializare.