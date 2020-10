Primarul Sucevei, Ion Lungu, a făcut referire în cadrul conferinței de presă de miercuri la studiul realizat de Banca Mondială în perioada 12 iulie-15 august pe un număr de 32.978 de persoane cu vârsta de peste 15 ani studiu în care la anumiți indicatori municipiul Suceava surclasează Oradea și Clujul. Lungu a arătat că la întrebarea ”în ce măsură sunteți mulțumit de proiectele de investiții realizate de către Primărie?” 55% dintre suceveni au răspuns că sunt foarte mulțumiți răspuns care situează Suceava pe primul loc în țară. În Oradea 53% cetățeni sunt mulțumiți de proiectele de investiții ale Primăriei iar în Cluj doar 27%.

„A apărut în spațiul public și acum am și eu răspunsul la o problemă care mă frământa și nu știam de ce Banca Mondială a ales municipiul Suceava singura reședință de județ din țară să facă acel studiu de dezvoltare urbană la nivelul Zonei Urbane Funcționale. Am găsit răspunsul. Banca Mondială a făcut un sondaj de care nu am știut în perioada 12 iulie-15 august. Au fost chestionate 32.978 de persoane cu vârsta de peste 15 ani în sistem mixt telefonic și față în față. Nu putem spune că suntem chiar surprinși de anumite aspecte care sunt prinse aici. Nu m-aș lega numaidecât de gradul de fericire așa cum a apărut în media care arată că în Suceava cetățenii sunt cei mai fericiți. M-aș opri la două lucruri destul de importante și care s-au făcut pe baza indicatorilor economici, pe baza raportărilor făcute la nivelul ministerelor, a Ministerului de Finanțe, a raportărilor contabile pe care le facem. În primul rând la întrebarea ”în ce măsură sunteți mulțumit de proiectele de investiții realizate de către Primărie? Aici suntem pe primul loc în țară. 55% dintre suceveni sunt foarte mulțumiți de proiectele pe care le-a derulat Primăria și acest lucru mă bucură foarte mult. Suntem înaintea municipiului Oradea care are 53% cetățeni mulțumiți de proiectele de investiții ale Primăriei și surprinzător Clujul cu 27%. La fel un indicator destul de important în ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: serviciile administrative ale orașului meu ajută în mod eficient oamenii? Aici suntem pe locul doi. Pe locul întâi e Oradea unde 45% dintre cetățeni apreciază acest lucru. Pe locul doi e Suceava cu 38% iar pe locul trei la fel surprinzător cu un procent destul de mic 17% Clujul”, a explicat Lungu. El a subliniat că acest studiu confirmă clar că lucrurile în municipiul Suceava merg într-o direcție bună.

”Sigur nu spun că or fi foarte exacte foarte precise datele dar totuși este un studiu făcut de Banca Mondială. Totuși arată un anumit lucru că în orașul nostru lucrurile merg într-o direcție bună. Mă bucur că acest sondaj nu a apărut în campania electorală pentru că se spunea că l-am fabricat noi și erau foarte multe discuții și interpretări. Și acest barometru făcut după metode UE confirmă clar că lucrurile în municipiul Suceava merg într-o direcție bună”, a conchis Lungu.