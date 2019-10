Grupul de lobby al industriei cu arme de foc cheltuie aproximativ 250.000 de dolari pentru reclame adresate parlamentarilor, pe masura ce dezbaterea armelor se intensifica pe Capitol Hill, potrivit unui oficial al grupului.

Fundatia Nationala pentru Sporturi de Tir (NSSF), grupul comercial care reprezinta industria armelor, a inceput sa difuzeze reclame la Washington, potrivit unui oficial NSSF. Aceasta actiune ocupa primul lor in ceea ce priveste volumul de publicitate cumparata in acest an – un semn al actiunilor de lobby care pun parlamentarii sub presiune sa schimbe legile armelor americane.

Obiectivul acestei actiuni, potrivit oficialului NSSF, este de a evidentia pozitia industriei cu privire la verificarile de fond si de a se asigura ca reprezentantii armelor participa la discutiile federale despre siguranta armelor.

Cum actioneaza reprezentantii armelor in SUA?

Anunturile, care vor fi difuzate pana la sfarsitul acestei luni, includ un mix de spoturi digitale, material tiparit si spoturi radio. Acestea vor aparea in publicatii precum Roll Call, The Washington Post, WTOP si Politico, potrivit oficialului. Achizitia este destinata sa ajunga la membrii Congresului si la personalul care va participa la dezbaterea despre reglementarile viitoare asupra domeniului de armament.

„Facem aceasta campanie publicitara de un sfert de milion de dolari pentru a ne asigura ca facem parte din conversatie, iar autoritatile care au factorii de decizie stiu ca industria armelor a insistat pe aceasta problema de ceva timp”, a declarat un oficial NSSF pentru The Daily Beast. „Noi suntem cei care au conceput sistemul de verificare a fundalului instantaneu si efectuam in medie 38.000 de verificari in fiecare zi pentru a face aceasta industrie mai sigura.”

Au trecut deja cativa ani de cand NSSF nu a mai lansat o campanie atat de costisitoare pentru a interveni in conversatiile oficiale despre arme. In 2013 au mai finantat un astfel de efort de lobby pentru a se opune legislatiei de la Sens. Pat Toomey si Joe Manchin ar fi extins atunci verificarile de fond (proiectul de lege nu a devenit insa lege).

Saptamana trecuta, The Daily Beast a obtinut o scrisoare de la un oficial de top al ANR, spunand ca grupul si-a mutat sedinta de consiliu programata la jumatatea lunii septembrie din Alaska in nordul Virginiei, astfel incat echipa sa ar putea fi la indemana in timpul discutiilor din Congres cu privire la arme. Scrisoarea prezicea „o lupta cu proportii istorice” in ceea ce priveste convingerea membrilor din Congres cu privire la siguranta industriei armelor.

Asadar, lobby-ul in cadrul industriei se intensifica si politicienii sunt din ce in ce mai presati, tinand cont ca industria armelor este una dintre cele mai mari piete din SUA, la momentul actual.