Ingrijorarile pentru un al doilea val de infectii cu coronavirus provocate de turistii care se intorc din vacante au facut ravagii in industria turistica a Europei. Acestea se resimt mai ales in Spania, in urma interzicerii cetatenilor din Marea Britanie de a calatori in aceasta tara. Londra a ridicat recomandari impotriva calatoriilor in afara de cele esentiale in intreaga Spanie in urma cresterii cazurilor cu noi infectari. Astfel, toti calatorii care sosesc in Marea Britanie din Spania vor trebui sa stea intr-o carantina de 14 zile.

„Mi-e teama ca o sa incepem sa vedem in unele locuri semnele unui al doilea val al pandemiei”, a declarat recent premierul britanic Boris Johnson in apararea noilor recomandari date de guvernul sau. „In acest caz, este datoria noastra sa actionam rapid si decisiv”, a adaugat el.

Aceasta situatie nu numai ca a daramat sperantele multor turisti britanici care isi doreau o escapada in aceasta vara, dar a si avansat incertitudini in cadrul industriei turistice in Europa cu privire la modul de a planifica calatoriile in raport cu noile focare COVID-19. Cu toate acestea, britanicii isi pot face planuri pentru vacantele de iarna precum taberele de ski, insa trebuie sa ia in considerare situatia care se poate schimba lunile urmatoare.

Johnson a mai amintit faptul ca ar putea exista modificari suplimentare referitoare la recomandarile de calatorie ale guvernului pentru alte destinatii de vacanta din Europa.

De asemenea, Germania a elaborat noi recomandari pentru calatoria in Spania, sfatuind cetatenii sa nu calatoreasca in regiunile de nord-est ale Cataluniei, Aragone si Navarra. Norvegia a comandat o carantina de 10 zile pentru persoanele care se intorc din intreaga Peninsula Iberica, iar Franta si-a indemnat cetatenii sa nu viziteze Catalunya.

Seful centrului national de combatere a bolilor din Germania a avertizat asupra evolutiilor cu adevarat ingrijoratoare din ultimele doua saptamani, pe fondul reaparitiei focarelor de virus. Seful Institutului Robert Koch, Lothar Wieler, a subliniat faptul ca au inceput sa apara o multime de mici focare in diferite locuri in acelasi timp, care devin tot mai frecvente.

Wieler i-a indemnat pe germani sa nu lase garda jos si sa se lipeasca de regulile de distantare sociala, de igiena si de purtare a mastilor care nu trebuie niciodata pusa sub semnul intrebarii, dupa ce noi studii au aratat ca oamenii au devenit mai delasatori in fata pandemiei de COVID-19.

„Nu stim daca acesta este inceputul unui al doilea val, dar poate fi, deoarece au inceput sa creasca din nou cazurile de infectari.” a mai spus Wieler. „Daca toti respectam regulile de baza, sunt totusi optimist ca putem preveni acest lucru.”

Noile recomandari de calatorie din Marea Britanie au determinat companiile de vacanta TUI UK si Jet2 sa suspende zborurile catre Spania, care era cea mai populara destinatie de vara pentru turistii britanici.

„Guvernul Marii Britanii trebuie sa lucreze indeaproape la acest aspect, deoarece acest nivel de incertitudine si confuzie este daunator pentru afaceri si dezamagitor pentru cei care asteapta o pauza binemeritata”, a spus TUI UK.

Marea Britanie are cel mai mare numar oficial de decese coronavirus din Europa, aproape 46.000. Unul dintre motive este faptul ca multi calatori au readus virusul in timpul vacantei scolare din februarie, dupa calatoriile de schi in Franta, Italia si Spania.

Spania continua sa discute cu Londra, incercand sa gaseasca o solutie care sa indeplineasca criteriile epidemiologice. Intre timp, guvernul regional al Madridului a facut ca utilizarea mastilor de fata sa fie obligatorie in toate zonele publice si a limitat numarul de oameni care se pot aduna intr-un singur loc, o parte a unei actiuni pentru a reduce noi focare de coronavirus.

Sefa guvernarii regionale, Isabel Díaz Ayuso, a declarat ca nu pot fi prezente mai mult de 10 persoane la adunarile private, in timp ce localurile trebuie sa isi inchida usile la 1 a.m.

Intr-o alta tara care se bazeaza pe turism, Grecia, guvernul a declarat despre calatoriile de croaziera ca vor avea voie sa reporneasca pe 1 august din sase porturi desemnate. Dar, in acelasi timp, autoritatile au spus ca mastile vor fi obligatorii pentru toate magazinele, inclusiv in saloane de infrumusetare, in scopul de a reduce o crestere a cazurilor de COVID-19.