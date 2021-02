InfoCons lansează cu sprijinul Metropolitan Life SAFPAP (Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat) Campania “o9atitudine! – Pensii Private”, pentru o mai bună informare și educare a consumatorilor în domeniul pensiilor private. În cadrul acestei campanii, consumatorii vor avea la dispoziție portalul www.pensiiprivate.infocons.ro cu informații utile în domeniu.

“Educația financiară și informarea corectă a consumatorilor români este atât o obligație, cât și o necesitate, pentru ca fiecare dintre noi să fie, cu adevărat, consumator european. Proiectul cu privire la Pensiile Private se numără printre proiectele cu impact pe termen lung în rândul consumatorilor și a societății”, spune Sorin Mierlea, Președinte InfoCons.

„Misiunea de a fi un partener pe termen lung pentru participanții noștri este definitorie pentru compania noastră și îmbracă numeroase forme de manifestare, inclusiv implicarea în campanii și programe educaționale atât pentru participanții noștri, cât și pentru toți consumatorii români. Metropolitan Life SAFPAP are datoria firească de a sprijini inițiativele de educație financiară a publicului român cu privire la sistemul de pensii din România”, declară Oana Velicu, Director General Metropolitan Life SAFPAP S.A.

Website-ul www.pensiiprivate.infocons.ro este disponibil atât în versiunea desktop, cât și în varianta pentru mobil, și este un instrument accesibil de informare și educare a consumatorilor cu privire la mecanismele funcționării fondurilor de pensii private.

Totodată, în cadrul campaniei a fost elaborat un Curs Vocațional de Protecția Consumatorilor în domeniul Financiar Nebancar adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Cursul este gratuit și se desfășoară exclusiv online, având trei secțiuni distincte pentru care doritorii se pot înscrie separat: Piața de Capital, Asigurări și Sistemul Pensiilor Private. La finalul cursului, absolvenții vor avea un certificat electronic, oferit de Asociația InfoCons, sub egida Federației Asociațiilor de Consumatori (F.A.C.).

Cadrele didactice interesate au opțiunea de înscriere exclusiv online, iar suportul de curs este transmis în format electronic. Până în prezent, la Cursul Vocațional de Protecția Consumatorilor în domeniul Financiar Nebancar: Sistemul Pensiilor Private, s-au înscris peste 8.800 de profesori de gimnaziu și liceu. Până la finalul acestui an se estimează un număr de 15.000 de cursanți.

Lansarea website-ului www.pensiiprivate.infocons.ro cu scopul informării complete și corecte privind sistemul de pensii din România este cu atât mai importantă pentru participanții la Pilonul II de pensii, cu cât Norma ASF nr. 31/2020 a adus o schimbare privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat. Începând cu anul acesta, norma permite transmiterea informării anuale către participanți și prin mijloace electronice, fapt ce le va facilita participanților accesul la datele anuale cu privire la contul lor de pensii private Pilon II pe e-mail.

Conform Autorităţii de Supraveghere financiară, Pilonul II administrează în prezent active nete de peste 75 mld. RON (15,4 mld. de euro) în numele a 7,6 milioane de participanți.

Despre InfoCons

InfoCons (www.infocons.ro), Asociația pentru Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori. Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom.

Despre Metropolitan Life

Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A. este parte din MetLife, Inc. (NYSE: MET) una dintre cele mai importante companii ce oferă servicii financiare – asigurări de viată, planuri de pensii, beneficii pentru angajați și servicii de administrare a activelor – pentru a sprijini clienți individuali și instituționali, într-o lume aflată într-o evoluție continuă. Înființată în anul 1868, MetLife are operațiuni deschise în peste 40 de tări și deține poziții de conducere în piețe din Statele Unite ale Americii, Japonia, America Latină, Asia, Europa and Orientul Mijlociu.