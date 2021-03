Miscarea de protectia a consumatorilor a stabilit ca acest an, 2021 sa fie dedicat in implementarea urmatoarelor teme :

Protectia Consumatorilor de Servicii si Produse Medicale in special in contextul actual prin care trecem, cetatenii in calitatea lor de consumatori si pacienti trebuie sa aiba acces la servicii si preoduse medicale sigure si conforme, sanatatea fiind prioritare tuturor altor probleme pe care acestia le intampina in conditiile in care de 30 de ani cetateanul roman in calitate de consumator nu a putut sa aiba acces la un serviciu coerent si la standarde europene pentru serviciile si produsele medicale.

Protectia Consumatorilor de Materiale de Construcii si Imobiliare. Mișcarea de Protecția consumatorilor – este alături de cei care doresc să își achiziționeze materiale de construcții sau care și-au achiziționat deja și acestea ori nu au marcajele conform legislației, lipsește certificatul de conformitate, nu se poate utiliza conform specificațiilor tehnice sau acesteau au vicii ascunse.

Consumatorii care sunt în căutarea unui imobil sau și-au achiziționat unul își pot apăra drepturile și pot lua atitudine când acestea le-au fost încălcate sau nu au fost respectate.

Protectia Consumatorilor de Servicii Publice, cetatenul consumator in calitatea lui de contribuabil, platind taxe si impozite are dreptul la servicii publice la standarde europene cat si la informarea transparenta a acestuia cu privire la cheltuirea banului public.

Protectia Mediului, Combaterea Poluarii cu Plastic, consumul sustenabil si dezvoltarea durabila, toate acestea avand un impact direct asupra calitatii vietii consumatorilor.

Protectia Consumatorilor in Era Digitalizarii si a Serviciilor Online. Realizarea unor piete digitale mai accesibile, sigure si corecte pentru consumatorii cat si respectarea drepturilor si obligatiilor la achizitiile online.

Luati ATITUDINE! Alaturati-va Miscarii de Protectia consumatorilor!

Macar in aceasta zi sa fim uniti si sa fim cu adevarat consumatori activi sa ne aparam drepturile si sa putem schimba ceva!

Doar uniti putem trage un semnal de alarma si putem schimba ceva! Sa spunem STOP abuzurilor si sa nu ne mai lasam pacaliti!

“ 15 Martie, sarbatorim Protectia Consumatorilor la nivel mondial, dar cred ca ar trebui sa sarbatorim zilnic, printr-o protecție sporita a noastra, a fiecaruia, si sa luam atitudine de cate ori vedem ca drepturile noastre nu ne sunt respectate.” Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal