INFORM LYKOS România a primit de la E.ON România premiul pentru un proiect legat de dezvoltarea și implementarea unei soluții Chatbot – Customer Contact Automation.

Chatbot-ul va oferi clienților E.ON opțiuni online multiple de interacțiune, cum ar fi: contractarea online a diferitelor tipuri de servicii, comunicarea și preluarea informațiilor pentru a obține rapoarte personalizate, generează alerte referitoare la serviciile E.ON și permite accesul la informații, procese sau date personale.

Pentru a realiza acest lucru, Chatbot-ul propus va fi integrat cu diferite sisteme E.ON. Livrabilele proiectului includ, de asemenea, un sistem unic de administrare și arhivare a datelor care va stoca electronic toate documentele generate în timpul unor astfel de interacțiuni online cu clientul (de exemplu: carte de identitate, factură de la furnizorul actual, dovada plății, document legat de casă, poza contorului de gaz sau electricitate). Mai mult, soluția include funcționalitatea OCR (Recunoașterea Optică a Caracterelor) pentru cartea de identitate și factura de la furnizorul actual, datele preluate fiind validate în raport cu datele existente din sistemele E.ON.

Ȋn cadrul proiectului, INFORM LYKOS România va desfășura următoarele activități:

Analiza funcţională a proceselor E.ON în comunicarea online cu clienții, aplicaţia Self-care și de vânzări online;

Implementarea și configurarea infrastructurii Cloud;

Implementarea unei soluții Chatbot personalizate;

Integrarea cu LiveChat, astfel încât clienții să poată merge la un agent în cazul în care întrebările lor nu pot primi un răspuns automat;

Instruirea agenților echipelor E.ON pentru a prelua clienții de la Chatbot în LiveChat;

Implementarea soluției de arhivare a documentelor (DMS);

Implementarea mecanismelor OCR pentru a recunoaște informațiile din documentele încărcate de clienți;

Integrare cu diferite sisteme E.ON;

Implementarea algoritmilor pentru validarea datelor preluate din documentele încărcate de clienți cu privire la procesele de schimbare a furnizorului sau de achiziție a produsului;

Definirea și execuţia testelor funcționale, a testelor de performanță şi stres ale sistemului.

despre INFORM LYKOSINFORM (LYK.ATH) a fost fondată în 1897, este listată la Bursa din Atena din 1994 și oferă produse și servicii pentru gestionarea sigură a documentelor și informațiilor, inovând în transformarea digitală a întreprinderilor și organizațiilor prin furnizarea de soluții specializate. Are 520 de angajaţi în Grecia, România și Albania și o poziție de lider pe piețele Europei Centrale și de Est, atât în sectorul public cât și în cel privat.

INFORM este membru al AUSTRIACARD HOLDINGS, grup austriac de IT de înaltă tehnologie specializat în securitate hardware încorporată, cu peste 1.300 de angajaţi și prezență internațională în trei divizii, AUSTRIACARD, INFORM și NAUTILUS, ce operează în domeniile securităţii digitale, managementul informaţiei şi IoT, cu o cifră de afaceri totală de 135 de milioane EUR în 2019.

Grupul AUSTRIACARD HOLDINGS are o prezenţă importantă pe piaţa de afaceri europeană, din Marea Britanie până în Grecia și Turcia, cu șase facilități de producție și opt centre de personalizare carduri în Europa, precum și două centre de personalizare suplimentare în America de Sud și SUA, care îi permit să-și deservească clienții, oriunde s-ar afla, în cel mai bun mod posibil.

Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita site-ul www.informlykos.com .