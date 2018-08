Meteorologii au emis o informare de vreme instabilă la nivelul întregii țări. Informarea va fi valabilă de astăzi, de la ora 16.00, și pînă duminică, 26 august, la ora 23.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin vijelii, frecvente descărcări electrice, averse ce vor avea și caracter torențial și izolat grindină. Pe arii restrînse se vor înregistra cantităţi de apă ce vor depăşi 35-40 de l/mp.

