Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea în toată țara. Conform ANM, de la noapte și pînă duminică dimineață vîntul va avea intensificări temporare în special în sud-vestul și centrul țării, cu viteze cuprinse, în general, între 45 și 55 de km/h.

La munte, îndeosebi, la altitudini de peste 1600 de metri, rafalele vor depăși 65-70 de km/h, iar pe creste 80-90 de km/h. Trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Duminică și luni intensitatea vîntului va fi în creștere în toate regiunile, iar la munte va sufla tare. În zona montană va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă consistent. Valorile termice vor scădea în toată țara, iar intensificările de vînt vor determina amplificarea senzației de rece.