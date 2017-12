Meteorologii au emis o informare de vreme rea, care va fi valabilă de mîine, de la ora 08.00, și pînă a doua zi, la ora 20.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, mîine, în vestul, nordul și centrul țării, vor fi precipitații la început sub formă de ploaie, apoi mixte, iar în cursul nopții de sîmbătă spre duminică, mai ales sub formă de ninsoare. La munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi condiții de polei. Cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrînse 15 l/mp, cu precădere în Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali, unde se va depune strat consistent de zăpadă. Vîntul va avea intensificări în zonele montane, mai ales pe creste, unde rafalele vor depăși 70-90 de km/h, iar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea redusă. Intensificări temporare vor fi și în celelalte regiuni, cu viteze mai mari în cele vestice și sudice, unde se vor atinge 50-70 de km/h.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating