Meteorologii au emis o informare de vreme rea. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, de la noapte, de la ora 02.00, și pînă duminică noaptea, în zona montană, mai ales la altitudini mari, vor fi intervale de timp în care va ninge, se va depune strat nou de zăpadă, iar vîntul va avea intensificări temporare cu viteze ce vor depăși 70-80 de km/h, iar pe crestele cele mai înalte 90 de km/h, viscolind ninsoarea și determinînd scăderea vizibilității.

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Banat și pe arii restrînse în restul teritoriului, sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie, favorizînd formarea poleiului. Intensificări ale vîntului cu rafale de 50 – 60 de km/h vor fi și în zonele mai joase de relief, cu precădere în nord-estul și sud-vestul țării.