Pacienții care au rețetă dar nu găsesc medicamentul PLAQUENIL în farmacii, sunt rugați să adreseze un mail cu rețeta scanată la ro.medical_info@sanofi.com, după care, împreună cu cei de la telesales 021.3173136, vor stabili în ce farmacie se va trimite acest medicament prin intermediul distribuitorilor autorizați.

Precizăm că este vorba de persoane care suferă de poliartrită reumatoidă, lupus eritematos sistemic, lupus eritematos discoid, afecțiuni dermatologice produse sau agravate de lumina solară, malarie etc.