La sfârşitul săptămânii trecute, echipa de hochei juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava a evoluat în fața propriilor suporteri, pe patinoarul artificial, în compania campioanei en-titre și liderului detașat al Campionatului Național, CSȘ Miercurea Ciuc. Sucevenii pregătiți de antrenorii Constantin Curelar și Cătălin Vasiliu n-au avut nici o șansă în fața ciucanilor, pierzând ambele meciuri, primul cu 0–25 și cel de-al doilea cu 2–16.

Trebuie remarcat faptul că Suceava este singura echipă din acest campionat ce nu dispune de un patinoar acoperit și are doar două luni și ceva de pregătire pe gheață în fiecare sezon, față de celelalte echipe ce se antrenează pe gheață aproape 10 luni pe an. Mai mult, echipa din Miercurea Ciuc are în fiecare sezon cel puțin de 100 de meciuri oficiale, fără cele de pregătire, ea evoluând și-n Liga Mol, o competiție în care ocupă locul II și unde mai evoluează echipe din Ungaria și Austria, în timp ce sucevenii au doar cele 20 de meciuri din campionat. În campionatul românesc, ciucanii n-au adversari, câștigând la scor mai toate meciurile disputate până acum în campionat.

În cele două meciuri cu Miercurea Ciuc, în lotul echipei sucevene s-au aflat sportivii: Alexandru Sfetcu, Bogdan Vasiliu, Ștefan Rață, Cosmin Cimbru, Eric și Oliver Petrovici, Flavius Nicolae, Teodor Cușnir, Eric Rizac, Nicolae Popa, Ștefan Năstase și Adrian Moraru.

În acest sezon, echipa de juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava va mai avea de disputat două etape, adică patru meciuri, toate pe teren propriu, pe 10 și 11 februarie cu ACS Steaua Rangers-Husky și pe 24 – 25 cu ACS Felcsik SK din Cârța.