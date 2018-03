Județele Suceava și Alba din România și raionul Soroca din Republica Moldova au semnat marți, 27 martie, în sala Bucovina de la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, la împlinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, o înfrățire simbol. Momentul semnării protocolului de colaborare a fost transmis în direct de televiziunea publică. Au semnat documentul președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Dumitru Fulea și președintele Consiliului Raional Soroca, Ghenadi Muntean.

Ghenadi Muntean: ” E un moment istoric. Suntem bucuroși că suntem primul raion din Republica Moldova care am semnat un acord de colaborare cu județul Suceava”

”E un moment istoric. Suntem bucuroși că suntem primul raion din Republica Moldova care am semnat un acord de colaborare cu județul Suceava în urma căruia vom vom colabora în domeniul învățământului, cultural. Vom colabora și pe Programul Ștefanian apoi cu muzeele noastre. Momentul de astăzi are o semnificație aparte pentru că se împlinește 100 de ani de la Unire. Este o onoare pentru noi”, a declarat Muntean care a oferit președintelui Flutur un bust al lui Ștefan cel Mare în semn de onoare și respect din partea sorocenilor.

Dumitru Fulea: ”Din centrul Transilvaniei, din județul Alba, din cealaltă Capitală a României aduc salutul nostru”

”Din centrul Transilvaniei din județul Alba din cealaltă Capitală a României aduc salutul nostru și îl asigur pe domnul președinte de toată admirația, respectul și considerația locuitorilor județului Alba. Sunt încântat să mă aflu aici în Cetatea de Scaun a Sucevei din două motive. În primul rând pentru semnarea protocolului de cooperare între cele două județe reprezentative care și-au pus amprenta pe istoria României Mari. Mă bucur să mă aflu azi aici la cei 100 de ani care se împlinesc de când Sfatul Țării din Basarabia a hotărât să se unescă cu Patria Mamă”, a spus vicepreședintele de Alba, Dumitru Fulea.

Flutur: ”Ștefan cel Mare unește. Este o înfrățire cu o valoare istorică și emoțională”

”Ștefan cel Mare unește aș spune prima dată. Mulțumesc pentru acest cadou simbol. Este o înfrățire cu o valoare istorică și emoțională Basarabia prin cetatea lui Ștefan Soroca, Bucovina prin Cetatea de Scaun a lui Ștefan și Cetatea Alba Iulia cele trei provincii care s-au unit cu Țara acum 100 de ani. Astăzi avem șansa să ne înfrățim și să colaborăm. Este un arc peste timp, peste Carpați și peste Prut. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim mai des pentru că avem această obligație să facem mai mult decât au făcut înaintașii noștri acum 100 de ani. La mulți ani Basarabie dragă”, a spus și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.