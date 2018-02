Producătorul de energie termică „Bioenergy” Suceava va primi o primă tranşă de 4 milioane de lei pentru certificatele verzi din 2016. Primarul Ion Lungu a declarat că fondurile vor fi deblocate după ce, marţi, a fost la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei împreună cu președintele „Adrem Invest”, Adrian Bodea și cu directorul general al „Bioenergy”, Vasile Ilie. De asemenea, primarul a spus că municipalitatea a achitat ieri facturi în valoare de 500.000 de lei pentru încălzirea unităților școlare.

El a menționat că toți banii vor fi virați de „Bioenergy” în contul „E.On” pentru plata datoriilor la gaz și electricitate. La sfîrșitul săptămînii trecute, conducerea „Bioenergy” avertizase că în absența identificării unor soluţii urgente pentru deblocarea pachetului de certificate verzi necesare funcționării, riscul opririi instalațiilor care livrează apă caldă și căldură pentru toți clienții din rețea devine imiment. În cazul închiderii centralei, ar rămîne fără apă caldă și încălzire 60.000 de abonați din 20.000 de locuințe, plus 2.000 de firme și instituții bugetare.