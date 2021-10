Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în ședința deliberativului județean de joi, 28 noiembrie, va fi aprobat un proiect de Hotărâre privind alocarea de sprijin financiar spitalelor din municipiile Rădăuți, Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, care sunt implicate în lupta cu virusul SARS-CoV-2, în ultima perioadă crescând foarte mult numărul de pacienți internați care sunt diagnosticați cu COVID-19. Asta ca urmare a solicitărilor primăriilor care au spitalele respective în subordine. Astfel, se propune alocarea sumei de 1.500.000 lei pentru Spitalul Municipal din Rădăuți, 700.000 lei pentru Spitalul Municipal din Vatra Dornei și 500.000 lei pentru Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc.

