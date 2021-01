Încasările din taxe și impozite la Primăria municipiului Suceava urmează cursul descendent înregistrat în primele zile ale acestui an. Primarul Ion Lungu a precizat în cadrul conferinței de presă săptămânale că încasările la buget în primele 25 de zile din acest an sunt cu 10% mai mici comparativ cu perioada similară a anului trecut. ” La 25 de zile din 2021 comparativ cu 2020 la persoane fizice încasările sunt cam la fel fiind de 98,19% din nivelul anului trecut. În schimb la persoane juridice suntem la 60,95% din încasările de anul trecut. Per total suntem la 90% încasări în 2021 comparativ cu anul 2020. Deci avem pe primele 25 de zile cu 10% încasări mai mici față de anul 2020. Tocmai de aceea vom avea un buget de austeritate maximă pe cheltuielile de funcționare”, a explicat Lungu. El a arătat că acum se lucrează la fundamentarea bugetului pe 2021 care va fi cu 15% mai mic față de bugetul anului trecut. ”Așa cum am mai anunțat bugetul va fi mai mic ca cel de anul trecut. Estimez că va fi undeva la 85% față de bugetul anului 2020. Sigur că va fi un buget al dezvoltării în ceea ce privește cheltuielile de investiții care vor merge până aproape de 50% din buget și aici avem în considerare investițiile cu fonduri europene și din surse proprii”, a spus Lungu.