Într-o emisiune la Radio Top, purtătorul de cuvînt al Autorității de Supraveghere Financiară, suceveanul Daniel Apostol, s-a declarat îngrijorat de creșterea valului de fraude financiare prin intermediul rețelelor de socializare. Totodată, el a spus că în Europa, și mai ales în România, este interzis marketingul la telefon. Dan Apostol a precizat: „Nimeni, nici un broker, nici un intermediar de servicii financiare corecte, legale, înregistrat fiind la ASF, nu are voie să dea telefon să-ți propună să faci o investiție. Sînt mulți care pică în plasă. Să vedem care-i contextul: o inflație foarte mare, care ne mănîncă din economii și din venituri, o stare de sărăcie semnificativă la nivelul întregii societăți și un risc economic major. Toată lumea vorbește că ar trebui să fim mult mai atenți și mult mai smeriți, din perspectiva financiară. Este foarte seducător mesajul în care îți spune că ai nevoie de bani, ai multe facturi de plătit, ai multe griji, și iată că te ajută să-ți transformi suta în mia de lei în trei zile. Sînt oameni care se înscriu pe platforme, pun bani, și sînt sunați de agenți de vînzări cu pretenția că sînt apelați de pe la Londra sau de pe la New York, într-o română ușor stricată, voit. De fapt, sînt sunați cine știe de cine, poate chiar de la colțul blocului. Sînt îndemnați să mai sporească depunerile, sumele, pe motiv că de ce să-și transforme doar 100 de lei într-o mie, cînd își poate transforma 10.000 în 100.000. Și-atunci, oamenii își iau bruma de economii de acasă și fac depuneri. Au fost cazuri în care bătrîni și-au pus banii de înmormîntare. Cînd s-au făcut demersuri de a recupera banii, a dispărut platforma, a dispărut site-ul”. Purtătorul de cuvînt al ASF a completat: „Sînt multe site-uri înregistrate în fel de fel de insule offshore, în afara jurisdicției europene. Așa că prinde orbul, scoate-i ochii. Nu are ce să-i facă nici un procuror, nici un polițist, nici o autoritate din nici o țară europeană. ASF încearcă prin programele sale de educație financiară să-i facă pe oameni mai conștienți cu privire la ce li se poate întîmpla”. Purtătorul de cuvînt al Autorității de Supraveghere Financiară a mai spus: „Pe site-ul ASF există o listă a tuturor entităților autorizate să furnizeze servicii financiare, și o <listă roșie>, a celor descoperiți pe baza plîngerilor păgubașilor”.