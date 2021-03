Anul trecut, inspectorii Registrului Auto Român au verificat, în trafic, la nivelul județului Suceava, 1.556 de vehicule, iar 56,62% dintre acestea aveau diferite neconformități tehnice sau legate de acte. Alte 6,17% dintre vehicule prezentau pericol iminent de accident.

Într-un comunicat remis de Biroul de Presă al RAR se mai arată că din totalul autovehiculelor oprite, în 4,38% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, 0,58% aveau probleme legate de identificare și 1,86% aveau ITP fals, expirat sau anulat. În 2020, în urma controalelor mixte derulate de Registrul Auto și Poliția Rutieră, în județul Suceava s-au aplicat 66 de amenzi și au fost retrase 445 de certificate de înmatriculare.

În comunicat se subliniază: „În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobîndit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară. Rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sînt susceptibile de a prezenta defecțiuni”.