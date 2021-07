Luni, 12 iulie, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, l-a primit la sediul instituției pe polițistul (în rezervă) maratonist Dănuț Cernat, care a alergat astăzi pe traseul Botoșani-Suceava. Dănuţ Cernat participă la campania „Turul României în paşi de alergare”, campanie care îşi propune să strângă fonduri pentru copiii poliţiştilor decedaţi după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2, iar sucevenii care vor să se alăture acestei inițiative o pot face prin donații în conturile:

RO93BRDE410SV36475774100 – în lei

RO25BRDE450SV05758454500 – în euro

Cu această ocazie prefectul împreună cu comisarul șef Florin Constantin Poenari, Împuternicit Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, i-au acordat maratonistului Dănuț Cernat, Diploma de excelență ”în semn de prețuire pentru implicarea în apărarea valorilor sociale și activitățile de promovare a polițiștilor”, distincție oferită de Instituția Prefectului – județul Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Corpul Naţional al Poliţiştilor – Organizația Suceava.