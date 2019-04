La Mănăstirea Voroneţ din judeţul Suceava a fost serbat duminică, 21 aprilie 2019, hramul de primăvară. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La final, a fost lansată cartea „Poeziile Măicuţei”, semnată de stavrofora Irina Pântescu.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost cinstit în mod deosebit la Mănăstirea Voroneţ din judeţul Suceava în Duminica Floriilor. Aceasta deoarece, pomenirea sfântului pomenit în calendarul Bisericii Ortodoxe pe 23 aprilie cade anul acesta în Sfânta şi Marea Marţi. Astfel, după rânduiala din Tipicul Sfântului Sava, serbarea Sfântului Gheorghe se face în Duminica Floriilor. La ceas de seară, sunetul toacei şi al clopotelor a adunat în rugăciune monahiile din ctitoria Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, cunoscută pentru albastrul de Voroneţ. În dimineaţa zilei de duminică, când razele soarelui străbăteau mantia de nori, în faţa aşezării monahale a fost întâmpinat Înatpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Ierarhul a binecuvântat pâinea şi sarea ţinute în mâini de către stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ, iar în drumul spre biserică soborul slujitorilor a cântat imnul arhieresc „Pre Stăpânul”, în dangătul clopotelor. Înaltpreasfinţia Sa a intrat în locaşul de închinăciune pentru a se închina la sfintele icoane şi la mormântul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul. În semn de cinstire, icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din catapeteasma edificiului a fost frumos împodobită cu flori.

O nouă apariţie editorială

Pe podiumul special amenajat cu faţa către scena Judecăţii de Apoi de pe biserica aşezământului moastic, Arhipăstorul Sucevei şi Rădăuţilor a oficiat Sfânta Liturghie. Din soborul slujitorilor au făcut parte preoţi monahi şi de mir din mai multe părţi ale ţării. La slujbă au asistat stareţe de la mai multe mănăstiri din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, oameni de suflet care iubesc şi preţuiesc Mănăstirea Voroneţ dar şi pelerini închinători din ţară şi de peste hotare ale căror inimi s-au unit în rugăciune în această zi sfântă. Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen a adresat un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care a fost ocrotitorul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare în luptele pe care le-a purtat pentru apărarea credinţei şi pământului românesc. În acelaşi timp, ierarhul a apreciat osteneala depusă în ultimii 28 de ani de stavrofora Irina Pântescu, proinstareţa Mănăstirii Voroneţ, care a reuşit cu sprijinul obştii şi al oamenilor rânduiţi de Dumnezeu să redea frumuseţea de odinioară „Capelei Sixtine a Estului” şi cetăţii ce o străjuieşte. Înaltpreasfinţia Sa a remarcat râvna stavroforei Gabriela Platon, care a preluat crucea de stareţă a Voroneţului pentru a continua lucrarea grea dar frumoasă încredinţată. În trapeza mănăstirii a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitori şi s-a lansat cartea „Poeziile Măicuţei”, semnată de stavrofora Irina Pântescu. „Stavrofora Irina Pântescu are o memorie extraordinară, astfel că mereu ne-a încântat cu o pozie pe care a învăţat-o în copilărie. O mulţime de poezii din memoria măicuţei au fost învăţate din abecedar. Acestea sunt rostite când simpte că e momentul. Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen ne-a recomandat să tipărim un volum cu poeziile maicii stareţe. Chiar dacă unele poezii au autori cunoscuţi, acestea au devenit ale măicuţei prin modul de a le interpreta şi de a ni le dărui în diverse momente. Cartea are 60 de pagini şi are format mic”, a menţionat stavrofora Gabriela Platon.

Stavrofora Irina Pântescu a remarcat că „Sfântul Gheorghe merita să fie serbat odată cu Intrarea Domnului în Ierusalim”. „Ne bucurăm de ocrotirea Sfântului Gheorghe şi simţim că poartă de grijă Mănăstirii Voroneţ, aşa cum se întâmpla în timpul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. La cest moment de sărbătoare îi îndemn pe toţi românii să-şi mărturisească credinţa, să-şi iubească ţara şi limba. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească şi să ne asculte rugăciunile”, s-a exprimat proinstareţa Mănăstirii Voroneţ. Petrecerea în rugăciune sub streaşina monumentului UNESCO de la Voroneţ este cu totul aparte. Aceasta datorită duhuhului de sfinţenie pe care l-au presărat în aceste locuri vrednicii înaintaşi, oameni cu viaţă sfântă şi curată, ce au mărturist şi apărat credinţa ortodoxă, spre slava lui Dumnezeu.