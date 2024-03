O reformă majoră a Legii cadru a asistenței sociale, care urmează să se aprobe în martie, va introduce componenta esențială de digitalizare și va folosi tehnologii avansate de inteligență artificială pentru a optimiza integrarea, accesul la informații și interoperabilitatea instituțiilor. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a subliniat această strategie în timpul participării sale la conferința internațională „Women in Data Science”, organizată de Universitatea Stanford, 360 Think Tank și Wolters Kluwer România. În același context, ministrul a susținut includerea profesiei de data scientist în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), ca un angajament al guvernului de a promova competențele digitale în economia națională.

„Suntem în plin proces de reformă a sistemului de asistență socială. Sunt patru legi pe care, împreună cu specialiștii din domeniu, ONG-urile și cu cei din sistemul de asistență socială, le-am analizat și am început să lucrăm pe ele. Le-am finalizat, au fost în Guvern, iar acum sunt foarte aproape de finalizarea procesului legislativ. În martie vom avea aprobat pachetul de reformă al asistenței sociale. Acesta se va baza pe utilizarea digitalizării în serviciile publice și ne dorim ca facilitarea accesului la serviciile publice, prin digitalizare și AI, să se finalizeze până la începutul anului 2026“, a declarat Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Potrivit ministrului Muncii, noul pachet legislativ (PL-x 8/2024), vine cu două componente esențiale: un Registru național al beneficiarilor de asistență socială și de servicii sociale, precum și un Registru național al furnizorilor de servicii sociale. „Toate acestea pot fi realizate cu ajutorul digitalizării, algoritmilor și Inteligenței Artificiale, iar profesia de data scientist va fi elementul cheie în acest ecosistem. Știu că în acest moment aceasta nu este în COR. Aveți sprijinul meu total în demersul de introducere a ocupației de data scientist în COR, cât mai curând”, a mai precizat Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale.

Institutul Național de Cercetare (ICI) împreună cu 360 Think Tank au depus documentele necesare pentru ca profesia de data scientist să se regăsească în nomenclatorul de meserii.

„Suntem onorați de prezența doamnei Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, la conferința Women in Data Science (WiDS) România. Sprijinul ei pentru introducerea profesiei de data scientist în COR este foarte importantă pentru misiunea pe care ne-am asumat-o. Ținta WiDS este de a avea 30% femei în acest domeniu, la nivel global. În România patru din zece angajați sunt femei, dar în data science raportul este de 1/10. Recunoașterea profesiei și adoptarea ei în COR este un pas mic, dar important în acest ecosistem pe care îl construim pentru a facilita accesul femeilor la o carieră în data science”, a declarat Mariana Ungureanu, Ambasadoarea WiDS pentru România și fondatoarea Think Tank-ului 360.

Cea de-a patra ediție a conferinței internaționale „Women in Data Science” (WiDS) România, organizată de Universitatea Stanford, organizația 360 Think Tank și Wolters Kluwer România, a avut tema ”The Future of Artificial Intelligence. Opportunities and Challenges.” Reprezentanți ai administrației publice, ai mediului academic și privat, diplomați și specialiști au discutat despre cum poate influența folosirea AI dezvoltarea economiei globale și naționale.

„Companiile care vor reuși să își dezvolte oamenii în domeniul data science și să investească în tehnologii AI vor beneficia de acest potențial imens, se vor diferenția cu adevărat și vor fi cele care vor avea succes în viitor. Noi, la OMV Petrom, credem cu tărie că data science este una dintre acele abilități absolut necesare. Responsabilitatea noastră este de a pune oamenii pe primul loc și de a acționa cu integritate, etică și respect în tot ceea ce facem. Acum doi ani am început un program de Data Citizen și sunt foarte mândră de realizările colegilor mei la competiția WIDS 2024”, a subliniat Alina Popa, Director Financiar și membru al Directoratului OMV Petrom.

35% dintre companiile din lume lucrează deja cu inteligența artificială, potrivit IBM, iar nouă din zece organizații folosesc AI pentru a le oferi un avantaj ȋn fața competitorilor, arată un studiu MIT Sloan Management.

„Banca Comercială Română recunoaște puterea transformatoare a științei datelor în evoluția industriei în care activăm și îmbunătățirea capacității noastre de a servi clienții cu o eficiență, securitate și inovație fără precedent. Într-o eră în care datele conduc deciziile, parteneriatul cu Women in Data Science (WiDS) România subliniază, pe de-o parte, angajamentul nostru pentru a continua să facem progrese în serviciile financiare, şi pe de altă parte promovează un mediu inclusiv care celebrează diversitatea. Astfel de inițiative sunt esențiale pentru asigurarea unei game diverse de perspective care îmbogățesc industria noastră. BCR este mândră să susțină WiDS România deoarece, credem că, încurajând și educând femeile să urmeze cariere în știința datelor, investim într-un viitor unde inovația, incluziunea și excelența conduc drumul”, a adăugat Ionuț Stanimir, Director Executiv Marketing și Comunicare, BCR.

“Putem confirma faptul că realizarea primei soluții de Inteligență Artificială pentru domeniul juridic din România ne-a asigurat consolidarea poziției de lider în această piață, confirmând încă o dată faptul că aceasta este strategia câștigătoare. Suntem mândri că această soluție a fost realizată de specialiști români cu multă pasiune și curiozitate pentru nou.” a declarat Adrian Măntoiu, General Manager Wolters Kluwer România, co-organizator WiDS.

A patra ediție a conferinței internaționale „Women in Data Science” (WiDS) a reunit peste 200 de specialiști în data science, majoritatea femei, din toate colțurile lumii. În cadrul evenimentului a avut loc și gala de premiere a participanților la competiția Datathon Challenge „Equity in Healthcare”, desfășurată sub egida WiDS, o competiție internațională anuală lansată de Universitatea Stanford. România s-a clasat pe locul șase mondial.

„Sunt mândră de performanța României la competiția Women in Data Science, la a treia ediție a Datathonului care a avut loc la începutul acestui an. Locul șase mondial este o realizare importantă. Vă mulțumesc pentru comunitatea pe care ați creat-o în România”, a susținut Margot Gerritsen, Profesor Emerit la Universitatea Stanford și Director Executiv WiDS Worldwide, într-un mesaj virtual, în deschiderea conferinței.

Partenerii care susțin ediția WiDS 2024 și contribuie la dezvoltarea și susținerea femeilor din România într-un domeniu al viitorului – Data Science – sunt OMV Petrom (Main Partner), BCR și Hypercycle (Platinum Partners), Thoughtworks (Silver Partner) și alți parteneri printre care Adobe România, MAN, Ava Research. Alături de aceștia, inițiativa este sprijinită de Institutul Național de Cercetare (ICI), Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ambasada SUA și Ambasada Statului Israel.

Premiile acordate echipelor câștigătoare în cadrul competiției WiDS Datathon 2024 Challenge #1 „Equity in Healthcare” sunt oferite de către partenerii: UNIQA, Hervis România, Enayati Medical City, Asociația Andrei Pavel și Adara Spa.