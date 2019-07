20 de organizații nonprofit au fost selectate până în prezent pentru a primi finanțări prin programul Meet and Code. Acestea vor organiza în toamnă 24 de evenimente de tehnologie și programare cu și despre: roboți Bee-Bot, programarea unei intersecții rutiere semaforizate sonor, pentru nevăzători, cu ajutorul programului Arduino, roboți Lego WeDo, programarea unei drone pentru desfășurarea lecțiilor de geografie și științe, Micro:bit și Python, crearea unor scenarii de reciclare în comunitate cu ajutorul mediului de programare vizuală Scratch și nu numai.

Acestea sunt descrise pe scurtaici: https://www.meet-and-code.org/ro/ro/explore

În total, 90 de evenimente de programare și tehnologie din România vor primi finanțări Meet and Code, în valoare totală de 27.000 EURO. Organizațiile pot aplica online până pe 8 septembrie 2019, pe platforma www.meet-and-code.org, cu una sau mai multe propuneri de evenimente. Procesul de evaluare și finanțare derulat de Asociația Techsoup se desfășoară pe toată durata perioadei de înscriere.

La nivel european, inițiativa Meet and Code oferă anul acesta finanțări de peste 430.000 Euro pentru evenimente organizate în 25 de țări, în cadrul Europe Code Week 2019.

Până pe 8 iulie 2019, 22 de organizații nonprofit dinRomânia au înscris 41 de propuneri de evenimente, cu o medie de 2 evenimente înscrise per organizație.

Pe lângă aceste finanțări, Meet and Code va oferi și premii pentru cele mai creative și originale evenimente prin care organizațiile nonprofit și-au propus să atragă copii și tinerii spre programare și tehnologie. Organizațiile care aplică pentru fondurile Meet and Code vor putea alege dacă doresc să participe și în Competiția Meet and Code. Premiile se vor acorda anul acesta pentru patru categorii: Girls do IT!, Community, Diversity și Code for the Planet. Publicul va putea să își voteze evenimentul preferat și în secțiunea specială Premiul Publicului.

În cadrul fiecărei categorii vor fi premiate 3 evenimente. Doi reprezentanți din fiecare organizație câștigătoare în cele 5 categorii vor fi invitați la un eveniment de încheiere Meet and Code 2019 (Award Weekend), iar evenimentele câștigătoare vor fi prezentate într-un repozitoriu european de bune practici. În plus, primul câștigător din fiecare categorie va primi și un premiu de 2.000 de EURO.

Pentrucel de-al treilea an consecutiv, sub motto-ul ,,Empowering a Generation”, Meet and Code încurajează organizațiile nonprofit din întreaga Europă să propună evenimente de programare sau de tehnologie pentru copii și tineri cu vârsta între 8 și 24 de ani.

În 2018, peste 50.000 de copii și tineri au participat la 1.100 de evenimente finanțate prin Meet and Code întoată Europa. Evenimentele și-au propus să aducă bucuria de a programa și de a lucra cu tehnologia în mai multe comunități europene.

9 din 10 locuri de muncă vor necesita în curând abilități digitale, conform raportului “The Digital Skills Gap in Europe” al Comisiei Europene din 2017.

Scopul Meet and Code este de a contribui la o lume în care fiecare tânăr european are abilitățile digitale necesare pentru a-și modela propriul viitor. Inițiativa a fost co-creată de către compania SAP și Haus des Stiftensg GmbH din München, care coordonează procesul de acordare a fondurilor, împreună cu partenerii din cadrul rețelei TechSoup Europe. Meet and Code sprijină inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week, și este aliniată la Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Inițiativa Meet and Code 2019 sprijină evenimente de tehnologie și programare în următoarele 25 de țări: România, Austria, Bosnia șiHerțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Anglia, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția, Ucraina, Belgia, Olanda și Portugalia.